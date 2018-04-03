Энергообеспечение Баку в 2017 году улучшилось

3 апреля 2018 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана подготовило отчет о надежности и устойчивости обеспечения Баку электроэнергией в 2017 году, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Согласно отчету, в прошлом году были достигнуты высокие показатели по надежности и устойчивости энергоснабжения Баку по сравнению с предыдущими годами.

"Так, в 2017 году показатель SAIDI (средняя общая продолжительность отключений электроснабжения по каждому потребителю за год) по Баку составил 0,87 часа. Показатель SAIFI (среднее число отключений электроснабжения за год на одного потребителя) составило 0,98 раза. Эти показатели ниже по сравнению с предыдущими годами", - говорится в сообщении.

Главной причиной этого называется полная реконструкция 25 - 110-киловольтных подстанций и строительство 80 новых 35-киловольтных подстанций в Баку за минувшее десятилетие.

"Положительное влияние на надежность и устойчивость энергообеспечения также оказали внедрение схемы кругового энергообеспечения и прокладка 90 процентов кабелей под землей", - говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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