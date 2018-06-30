Азербайджанская нефть 29 июня подорожала

30 июня 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу 29 июня составила 80,53 доллара за баррель, что на 1,92 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 29 июня составила 79,90 доллара за баррель, что на 1,92 доллара больше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 76,65 доллара за баррель, что на 1,98 доллара больше показателя предыдущего дня.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 июня составила 77,90 доллара за баррель, что на 2,16 доллара больше показателя четверга.

Твиттер: @IlkinShafiyev

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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