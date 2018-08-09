SOCAR Trading озвучила планы по рынку СПГ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) рассматривает возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, Бенин и ряд государств в регионе Средиземноморья. Об этом сообщили Trend в SOCAR Trading.

На сегодняшний день компания поставила для проекта газовой электростанции на Мальте более 12 партий СПГ.

"Повышенный интерес к СПГ-операциям мы стали проявлять после успешного участия в проекте газовой электростанции на Мальте. После начала операций в рамках проекта в январе 2017 года специалисты SOCAR Trading начали искать подобные проекты по всему миру. Среди стран рассматриваются Пакистан, Бенин и ряд государств в регионе Средиземноморья. Сегодня также продолжаются активные работы в Кот-де-Ивуаре, где запланировано строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа. Строительство еще не началось, тем не менее завершена большая часть необходимых исследований и планирования", - отметили в компании.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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