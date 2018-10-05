Названы объемы экспорта азербайджанского полипропилена до конца года (Версия 2)

5 октября 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «SOCAR Polymer» до конца 2018 года планирует экспортировать 15 тысяч тонн полипропилена.

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

«Экспортными рынками являются Турция, Россия, европейские страны. Приоритетным рынком сбыта является Турция. Эта страна – второй после Китая крупнейший импортер полимеров. В то же время, в целом, приоритетом для нас является внутренний рынок, где, как мы уверены, спрос будет расти. Планируем направлять на внутренний рынок 30 процентов произведенного полипропилена, и 35-40 процентов полиэтилена высокой плотности.

К выпуску полиэтилена высокой плотности, по его словам, планируется приступить в середине декабря.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

На заводе будет выпускаться 19 видов продукции из полипропилена и 12 видов продукции из полиэтилена высокой плотности. Продукция будет использоваться, в частности, в пищевой и медицинской промышленности, а также в сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Общие инвестиционные затраты в рамках проекта оцениваются в 816 миллионов долларов. 489 миллионов долларов кредита на SOCAR Polymer сроком на 10 лет выделил российский «Газпромбанк».

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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