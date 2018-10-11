ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России и США на 2018-2019 гг

ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 году до 11,19 миллиона баррелей в сутки с 11,15 миллиона, в 2019 году — также до 11,19 миллиона баррелей в сутки с 11,17 миллиона. Об этом говорится в октябрьском докладе организации, передает в четверг ПРАЙМ.

При этом ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в третьем квартале 2018 года на 141 тысячу баррелей в день — до 11,44 миллиона баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в РФ в 2017 году составила 11,17 миллиона баррелей в сутки.

"Российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения добычи в 2019 году благодаря разработке новых месторождений. Дополнительная добыча нефти и конденсата возможна в рамках нескольких проектов, таких как Уват, Восточно-Сибирские проекты, "Ванкорнефть", Мессояха, и "Ямал СПГ", — сообщается в докладе.

Также ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США на 2018 и 2019 годы на 13 и 14 тысяч баррелей в сутки — до 10,69 миллиона баррелей и 11,65 миллиона баррелей в сутки соответственно.

В сентябрьском докладе ОПЕК добыча в США в 2018 году прогнозировалась на уровне 10,56 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 11,51 миллиона баррелей в сутки.

В частности, в октябрьском докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче сланцевой нефти в 2018 году на 50 тысяч баррелей в сутки — до 6,03 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по добыче нефти США в Мексиканском заливе в 2018 году повышен на 60 тысяч баррелей в сутки — до 1,7 миллиона баррелей в сутки. Также ОПЕК увеличила прогноз по добыче нефти из традиционных запасов в 2018 году на 20 тысяч баррелей — до 2,96 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с этим ОПЕК понизила прогноз по добыче сланцевой нефти в 2019 году на 10 тысяч баррелей в сутки — до 6,99 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по добыче нефти в Мексиканском заливе был увеличен на 120 тысяч баррелей в сутки — до 1,72 миллиона баррелей в сутки. Прогноз добычи нефти из традиционных запасов повышен на 30 тысяч баррелей в сутки — до 2,94 миллиона баррелей в сутки.

Также ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2018 году на 150 тысяч баррелей в сутки — до 16,29 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти и конденсата в США в 2019 году может вырасти также на 150 тысяч баррелей в сутки — до 17,67 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе.

По данным Минэнерго США (EIA), добыча нефти в стране в 2018 году вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 10,74 миллиона баррелей в сутки, а в 2019 году составит 11,76 миллиона баррелей в сутки.

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