Лавров о строительстве совместной с Россией АЭС в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал во время пресс-конференции в Ташкенте, что площадь для строительства АЭС в Узбекистане с участием РФ определена, сообщает Trend в четверг со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайщее время состоятся консультации по проекту, он "на ходу" "- сказал глава МИД России

Ранее Trend сообщал, что в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории страны. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200, которые отвечают всем требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии. Соглашение вступило в силу в конце октября.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев восьмого февраля утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью является сооружение к 2030 году и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита от правительства России.

Возведение первой в стране атомной электростанции будет разделено на три этапа. В ходе первого в 2019-2020 годах будет определено место строительства АЭС, в 2020-2021 годах – планируется разработать технико-экономическое обоснование проекта и с 2022 года приступить к строительству объекта.

Планируется, что после запуска двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый, станция будет ежегодно вырабатывать 18,9 миллиардов кВт/ч, будет создано 2700 рабочих мест, в том числе свыше 1900 на самой станции. Финансироваться проект будет за счет собственных средств Узбекистана и государственного кредита России.

С "Росатомом", выступающим главным подрядчиком проекта, будет заключен EPC-контракт (engineering, procurement and construction).

Также, внешэкономбанк России будет консультировать по вопросам определения оптимальной структуры финансирования проекта возведения АЭС, организовывать финансирование и предоставлять гарантии.

После ее ввода в эксплуатацию Узбекистан сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 14 миллионов тонн и оксидов азота на 36 тысяч тонн. В результате запуска станции Узбекистан будет ежегодно экономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в страну будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.

Данная АЭС может обеспечить около 15 процентов потребности страны в электроэнергии к 2030 году.

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