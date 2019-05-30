Обнародован победитель тендера по строительству ветряных электростанций в Турции

БАКУ /Trend/ - Победителем тендера в рамках проекта (YEKA RES-2), нацеленного на строительство в Турции ветряных электростанций, стала энергетическая компания «Enerjisa Üretim Santralleri AŞ», пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В тендере, который состоялся сегодня в Анкаре, приняли участие шесть компаний, среди которых китайская энергетическая компания.

В тендере приняли участие такие компании, как «Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti», «Enerjisa Üretim Santralleri AŞ», «Eze İnşaat AŞ», «İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ», «Beyçeli̇k Elewan Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Üreti̇m AŞ» и «Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ».

Ветряные электростанции будут построены в турецких провинциях Айдын и Чанаккале. Две ветряные электростанции будут построены в провинции Мугла.

Отметим, что ранее сообщалась, что в течение двух лет в пяти провинциях Турции будут построены 10 ветряных электростанций.

Напомним, что ранее экс-министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что Турция планирует инвестировать один миллиард долларов в развитие возобновляемых источников энергии.

По словам Албайрака, строительство новых электростанций увеличит энергетическую безопасность Турции и уменьшит зависимость от других стран.

Министр также считает, что новый проект по развитию возобновляемых источников энергии позволит обеспечить работой около 3 750 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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