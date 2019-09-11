В октябре будет утвержден ОВОС для бурения разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман”

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана в октябре утвердит оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) по бурению разведочной скважины на морском блоке “Шафаг-Асиман”, об этом, как сообщает Trend, сказала в среду глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы на презентации ОВОС по разведочному бурению.

По словам Баятлы, после утверждения документа к концу 2019 года начнется бурение разведочной скважины SAX01. Ее место определено по результатам сейсморазведки.

BP планирует в четвертом квартале этого года приступить к разведочному бурению на морском блоке месторождений "Шафаг-Асиман".

Бурение будет проводиться плавучей полупогружной буровой установкой "Гейдар Алиев", которой оперирует дочерняя компания SOCAR Caspian Drilling Company.

Бурение будет проводиться на глубине от 6 000 до 7000 метров, где предполагается наличие запасов газа и конденсата. Как ранее заявил глава BP Azerbaijan Гэри Джонс, в случае успеха разведки на "Шафаг-Асиман" здесь может быть обнаружен второй "Шах Дениз" с существенными запасами.

Ожидается, что бурение и тестирование скважины в общей сложности займет 604 дня.

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут совместно оперировать проектом. Долевое участие в контракте 50х50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На нем ранее не проводилось разведочное бурение. "Шафаг-Асиман" расположен на участке моря глубиной 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

(Автор: Сара Исрафилбекова.)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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