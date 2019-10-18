Nobel Oil Services реализует проект по расширению газохранилища в Турции

18 октября 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Дочернее предприятие Nobel Oil Services SOCAR AQS, подписало контракт по проекту расширения газохранилища в Турции, сообщает Trend в пятницу.

SOCAR AQS осуществит данный проект для совместного предприятия, учрежденного китайской Camc Engineering и турецкой IC Intercontinental Construction.

В рамках контракта SOCAR AQS предоставит услуги для второго этапа буровых работ в подземном газохранилище Тузголу, пробурив 40 скважин общей глубиной 62 000 метров, 1 550 метров каждая.

Проект направлен на увеличение площади для хранения в области соляных пещер района Тузголу, находящегося примерно в 200 км к югу от Анкары. Реализация проекта улучшит безопасность поставок газа в Турцию, и снизит интенсивность выбросов углерода в атмосферу.

“SOCAR AQS зарекомендовала себя в Азербайджане как высокопрофессиональная буровая компания способная реализовывать самые сложные проекты. Значительный опыт работы в области бурения и обширные знания в индустрии позволяют компании принимать участие в важных международных проектах”, - отметил Вугар Самедли, главный исполнительный директор Nobel Oil Services.

“Руководствуясь экспортно ориентированной политикой Азербайджана, SOCAR AQS примет участие в этом важном проекте и внесет вклад в энергетическую безопасность Турции”, - добавил он.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой сфере. Бизнес-подразделения, входящих в состав группы компаний, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов, успешно развивая свою деятельность в нефтегазовом секторе.

Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.

( Редактор: Ровшан Гусейнов)

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