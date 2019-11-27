Бахтияр Асланбейли: До конца года суммарная добыча нефти с АЧГ достигнет 500 млн тонн

27 ноября 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца 2019 года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) планирует добыть с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) 500-миллионную тонну нефти.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам в среду вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, до конца 2019 года суммарная добыча нефти с блока АЧГ достигнет отметки в 500 млн тонн.

"Все будет зависеть от темпов добычи нефти. Это событие представляет такую же большую важность, как и 25-летие "Контракта века", - отметил Асланбейли.

Он также сообщил, что бюджет по проекту «АЧГ» и рабочая программа на 2020 год уже утверждены.

Отметим, что на АЧГ приходятся 2/3 добычи нефти в Азербайджане. Добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в январе-сентябре 2019 года составила 148 млн баррелей (20 млн тонн).

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

(Автор: Анастасия Савченко)

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