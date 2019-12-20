Бахтияр Асланбейли: Прямые доходы государства от АЧГ превышают $140 млрд

БАКУ /Trend/ - Прямые доходы государства от блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), превышают 140 миллиардов долларов.

Об этом вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли сказал на II Республиканском форуме участников внешней торговли, сообщает Trend в пятницу с мероприятия.

По его словам, с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" до сих пор были добыты 112 миллиардов кубометров газа.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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