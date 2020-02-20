По результатам строительства газосборника Грузия получит значительные преимущества

БАКУ/Trend/ - Реализация проекта по строительству газосборника на полигоне Лило в Грузии обеспечит нормальное функционирование полигона, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологии в городе, сообщили Trend в мэрии Тбилиси.

Как сообщается, 22 ноября мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство газосборника на полигоне Лило в Грузии.

"Проектировочные, а затем строительные работы будут начаты на основании договора, который будет заключен с компанией, победившей в тендере. Предполагаемый срок проекта – два года", рассказали в мэрии.

По словам источника, в рамках настоящего проекта основным преимуществом для Грузии станет значительное сокращение ущерба, причиненного окружающей среде.

Как сказали в мэрии, предполагаемый объем закупок составляет 57,410 миллиона лари.

Как отмечается, предложения по тендеру будут приниматься с 19 по 24 декабря.

Напомним, что на сегодняшний день в Тбилиси действует только одна площадка для мусора, на которую свозят все отходы – в Лило. Хоть эта свалка частично и закрыта, она доставляет большой дискомфорт жителям района Самгори и поселка Лило.



Согласно концепции, газ, который выделяется в результате разложения отходов, должен будет скапливаться в одном месте, а не распространяться.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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