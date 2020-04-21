Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает почти на 30%, опустившись до отметки $17,92 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов на 21:51 (GMT+4).
В последний раз Brent торговалась дешевле $18 за баррель в январе 2002 года.
Июньские фьючерсы на североамериканскую WTI также ускорили падение до 68,2%, в моменте достигая отметки $6,5 за баррель.
Лента новостей
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели видеоконференцию с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Насиб Махамалиев: Государство оказывает серьезную поддержку пострадавшим от воздействия пандемии предпринимателям
Bakcell продолжает сотрудничать со "Службой ASAN" для обеспечения своевременных ответов на запросы граждан
Агентство МСБ в Азербайджане организовало онлайн-мероприятие для предпринимателей, пострадавших от пандемии
Граждане пишут: Господин Президент, все мы являемся свидетелями большой работы, осуществляемой Вами для нашего народа
В Азербайджане выявлено 44 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 74, скончался один человек - Оперативный штаб
Перерабатывающее предприятие Азербайджана о планах производства основного вида молочной продукции в 2020 году
Фонд Euractiv демонстрирует видеоролик в связи с поддержкой Центром Гейдара Алиева стран, пострадавших от пандемии
Принятые руководством Азербайджана меры направлены на улучшение благосостояния и социальной защиты своих граждан - эксперты
Современные технологии ХХI века и музыка XIV -XV веков: азербайджанцы реализовали интересный проект (ВИДЕО)