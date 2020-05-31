Цены на нефть по итогам недели 26-28 мая

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (26-28 мая) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 36,03 доллара за баррель, что на 0,18 доллара (0,5 процента) больше показателя предыдущей недели, сообщает в воскресенье Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 37,14 доллара за баррель, минимальная – 35,13 доллара.

По итогам недели, средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 33,4 доллара за баррель, что на 1,11 (3,2 процента) доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 34,38 доллара за баррель, минимальная – 32,61 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена на нефть сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 34,53 доллара за баррель, что на 5,85 доллара (20,3 процента) больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 36,42 доллара за баррель, минимальная – 34,15 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Официальный курс на 31 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)