Госконцерн Туркменистана заключит контракт с китайской компанией на закупку буровых труб
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Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie