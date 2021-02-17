Периодически ведутся переговоры с международными компаниями о разведке новых месторождений в Азербайджане – SOCAR

БАКУ /Trend/ - На фоне оживления спроса после пандемии не исключен еще более оживленный интерес к инвестированию в сфере разведки и разработки новых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сказал Trend в среду заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"На месторождении "Умид" уже добыто около 4 млрд кубометров газа, темпы добычи наращиваются за счет бурения новых скважин. Тут также планируется строительство дополнительной платформы. Месторождение "Абшерон" разрабатывается совместно с компанией Total, идет установка частей платформы в открытом море. Первый газ здесь ожидается в следующем году", - сказал Ахмедов.

В то же время, по его словам, ведется разведка ряда перспективных структур с потенциалом перейти в стадию разработки, если результаты разведки будут соответствовать условиям рынка на фоне инвестиционной стратегии участвующих в данных проектах компаний.

"Тут следует в первую очередь отметить проекты, реализуемые совместно с партнерской компанией bp – это разведочное бурение перспективной структуры "Шафаг-Асиман", которое ещё продолжается. Планируется пробурить разведочные скважины также на шельфе Абшеронского полуострова (проект SWAP). Ведется интерпретация сейсмических данных, полученных с блока D230 на Каспии в партнерстве с bp, а также на структурах "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара", где партнером является уже норвежская Equinor. На этом список перспективных структур, безусловно, не заканчивается. Периодически ведутся переговоры с разными международными компаниями о разведке новых месторождений в Азербайджане», - сказал Ахмедов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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