Добыча газа в Иране выросла на 15 процентов

За последний иранский календарный год (закончившийся 20 марта) добыча газа в стране выросла на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как передает Trend со сылкой на İran.ru, сообщил директор иранской компании Central Oilfields Company (ICOFC) по производству Ахмад Раджаби.

Он сказал, что в прошлом году из газовых хранилищ страны (Сараджа и Шуридже) было извлечено около трех миллиардов кубометров газа, сообщает Tehran Times.

Он также отметил, что за первые восемь месяцев прошлого года там хранилось 2,87 млрд. кубометров газа, что на 24% больше, чем в прошлом году.

Бахрам Салавати оценил текущие мощности хранения газа в стране в 3,25 млрд. куб. м и выразил надежду, что за счет реализации различных проектов к 1402 календарному году этот показатель достигнет 6,5 млрд. куб. М.

В качестве первого хранилища природного газа в Иране и Западной Азии хранилище в Сарадже было официально открыто в январе 2014 года недалеко от Кума, в 124 км к югу от Тегерана.

У Ирана есть два крупных хранилища природного газа в Сарадже и Шуридже, в которых ежегодно Национальная иранская газовая компания (NIGC) хранит газ, полученный от газоперерабатывающих заводов по всей стране, для использования в холодные месяцы года.

После разработки газового месторождения Южный Парс и увеличения мощностей по добыче газа в стране строительство и развитие хранилищ природного газа стало одним из главных приоритетов.

Эти хранилища поставляют газ в шесть северных и северо-восточных провинций, удаленных от южных богатых газом регионов, что устраняет необходимость в импорте газа из Туркменистана.

Как один из крупнейших производителей газа в мире, Иран планирует расширить свои подземные хранилища природного газа, чтобы обеспечить наличие достаточного количества природного газа в периоды пикового спроса, чтобы избежать перебоев в поставках электроэнергии в будущем.

Согласно планам Национальной иранской газовой компании, мощность двух хранилищ, Сарадже и Шуридже, в будущем планируется увеличить до более чем семи миллиардов кубометров.