Гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» позволят производить 716 млн кВт⋅ч электроэнергии в год

Энергетика 31 мая 2021 15:24 (UTC+04:00)
Гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» позволят производить 716 млн кВт⋅ч электроэнергии в год

БАКУ/Trend/ -В ближайшее время будут построены гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» общей мощностью 200 МВт и 80 МВт, соответственно. В результате мы сможем производить 716 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе юбилейной церемонии, посвященной 50-летию совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, построенных на реке Араз.

Церемония, организованная с участием представителей правительств Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран, началась с ознакомления с выставкой на территории. С азербайджанской стороны с вступительной речью выступил премьер-министр Нахичеванской Автономной Республики (НАР) Сабухи Мамедов, а с иранской — губернатор области Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Поур Мохаммади. Было доведено до внимания значение в развитии регионального сотрудничества построенного Азербайджаном и Ираном на реке Араз и введенного в 1971 году в совместную эксплуатацию Аразского водохранилища объемом 1 млрд. 350 млн. кубометров, а также ГЭС «Араз» и Миль-Муганского водохранилища, обеспечивающих орошение 400 тыс. гектаров на территории обеих стран.

Премьер-министр НАР Сабухи Мамедов отметил: «Совместные проекты, реализуемые в настоящее время благодаря воле президентов наших стран, еще больше укрепляют наши связи. Празднование 50-летия дружеского совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран с особой торжественностью свидетельствует о дальнейшем развитии наших отношений на прочных исторических корнях.»

Губернатор области Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Поур Мохаммади отметил: «Сегодня мы собрались вокруг реки Араз, которая является и культурным богатством, и жизненной артерией экономики для людей региона, и это что-то больше, чем просто река. Эта река является примером большого мира, открытого для нашего широкого сотрудничества. Надеемся, что мы продолжим сотрудничество, направленное на строительство светлого будущего. Учитывая окончание нагорно-карабахского конфликта и договоренности об установлении устойчивого мира в регионе, создана хорошая возможность для сотрудничества всех стран региона. Мы готовы к любому сотрудничеству с Азербайджаном.»

На мероприятии также выступили председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов и заместитель министра энергетики Исламской Республики Иран по водным вопросам Гасем Тагизаде. Заур Микаилов выразил уверенность в том, что в целях обеспечения более эффективного использования имеющихся водных ресурсов, своевременного предупреждения возможных трудностей в водоснабжении и удовлетворения потребностей обоих государств в воде и энергии, деятельность в этой области будет успешно продолжена. Гасем Тагизаде отметил, что сотрудничество и доброжелательное отношение между двумя странами по реке Араз могут стать прекрасным примером мира и дружбы во всем мире.

Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов в своем выступлении также отметил, что Аразское и Миль-Муганское водохранилища являются для наших стран больше мостом долгосрочного сотрудничества чем просто социально-экономическими объектами : «На примере новых проектов, реализуемых на территории Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, ГЭС «Араз», а также на реке Араз можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и Иран — это страны, которые постоянно превращают границу между собой в возможность совместного сотрудничества. Эти инфраструктуры на протяжении полувека служили интересам обеих стран на паритетной основе, формируя в азербайджано-иранской практике примерную модель использования трансграничных вод.»

Министр Парвиз Шахбазов подчеркнул беспрецедентную роль Великого лидера Гейдара Алиева в создании таких стратегически важных проектов в сложный период. Он довел до внимания, что ГЭС «Араз» общей мощностью 22 МВт в тот период внесла важный вклад в энергоснабжение нашей страны. Министр энергетики также отметил, что в результате политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, создающей новые реалии в регионе, в настоящее время наше сотрудничество по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз расширилось с помощью гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин», «Гыз Галасы», а также других проектов и перешло на новый этап развития. «Новые геополитические реалии и безопасная среда развития, сложившиеся в регионе с освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации и восстановлением исторических границ, уже устранили препятствия для реализации этих проектов. Реализация этих проектов, являясь продуктом дальновидной политики, четко рассчитанного стратегического подхода, еще больше повышает значение реки Араз для обоих государств. В ближайшее время будут построены гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» общей мощностью 200 МВт и 80 МВт, соответственно. В результате мы сможем производить 716 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.»

В свою очередь министр энергетики Исламской Республики Иран Реза Ардаканян сказал: «50-летие ввода в эксплуатацию Аразского и Миль-Муганского водохранилищ свидетельствует о глубоких дружественных связях и сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном. Несомненно, река Араз стала символом мира и дружбы на важной части общей границы между Ираном и Азербайджаном как кровеносный сосуд населения обоих соседних государств.»

На церемонии были продемонстрированы подготовленные обеими странами короткометражные документальные фильмы об истории эксплуатации и совместного сотрудничества Аразского и Миль-Муганского водохранилищ. В заключение был подписан протокол по итогам 50-го заседания Совместной межправительственной комиссии по эксплуатации Аразского и Миль-Муганского водохранилищ.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Израиль и Египет восстанавливают отношения
Израиль и Египет восстанавливают отношения
Израиль выдаст Франции продавцов несуществующего оборудования для борьбы с эпидемией
Израиль выдаст Франции продавцов несуществующего оборудования для борьбы с эпидемией
Глава МИД Израиля прибыл в Египет для обсуждения перемирия c Палестиной
Глава МИД Израиля прибыл в Египет для обсуждения перемирия c Палестиной
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Гусары установлен оригинальный памятник аппарату Илизарова весом в 2 тонны (ФОТО) Интересное 15:39
В Туркменистане полностью восстановлено ж\д сообщение Транспорт 15:36
Агентство по развитию МСБ Азербайджана открыло свой канал в Telegram Бизнес 15:33
Группа родственников погибших во второй Карабахской войне армянских военных перекрыла улицу в центре Еревана Армения 15:30
Туркменский банк содействует развитию сельского хозяйства в стране Финансы 15:26
Гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» позволят производить 716 млн кВт⋅ч электроэнергии в год Энергетика 15:24
"Спутник Лайт" одобрили в Палестине Россия 15:24
ЕК: Вакцинированных граждан надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС Европа 15:23
Вещая птица справедливости и счастья начнет свой полет из Баку Культура 15:22
Азербайджан увеличил внешнеторговый оборот продукции из чёрных металлов Бизнес 15:20
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции Турция 15:14
Petkim работает над планами по расширению ассортимента продукции и увеличению доли на рынке Энергетика 15:12
В Азербайджане от мин очищена территория площадью 178 га Азербайджан 15:08
Обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести Общество 15:07
В финансово-банковском секторе Азербайджана предложено использование удостоверений личности нового поколения Финансы 15:06
Стартует детский кулинарный конкурс « 4 блюда » (ВИДЕО) Общество 15:03
В Азербайджане на аукцион выставят 79 объектов госимущества Бизнес 14:56
Azer Turk Bank продлил кредитную кампанию по желанию клиентов Экономика 14:56
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана на начало мая Финансы 14:53
Выделены средства на бурение субартезианских скважин в Агдамском и Тертерском районах - Распоряжение Политика 14:49
Журналисты ознакомились с ходом строительных работ в освобожденном Агдаме (ФОТО) Общество 14:46
Еще один автобусный маршрут в Баку переходит на безналичную оплату проезда Общество 14:45
Товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос более чем на 10% Бизнес 14:41
В Бакметрополитене рассказали о строительстве новой станции на "фиолетовой" линии Общество 14:41
Турецкий порт Botas перевалил около 5 млн тонн грузов Турция 14:40
Следствие по делу экс-посла завершается - Генпрокуратура Азербайджана Общество 14:28
Названы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана на начало мая 2021 г. Финансы 14:24
В Турции значительно выросло число используемых транспортных средств Турция 14:20
Объем проблемных кредитов в Азербайджане сократился на четверть Финансы 14:05
НПЗ STAR сократил импорт нефти в годовом исчислении Энергетика 14:04
В Баку состоялся велопробег в честь Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана (ФОТО) Туркменистан 14:01
«Лаборатория Касперского»: каждый второй откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления ИКТ 13:57
Тегеран предупредил Армению по факту загрязнения реки Араз - иранский министр Политика 13:57
Бакинцы очарованы музеем под землей! На станции метро "Низами" открылась экспозиция в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО) Интересное 13:52
Провокация на азербайджано-армянской границе связана с предвыборной ситуацией в Армении – эксперт Политика 13:36
Azercell проводит программу сертификации для дилерской сети (ФОТО) ИКТ 13:35
Министры транспорта Азербайджана и Турции ознакомились с проектом строительства дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО) Политика 13:27
Предоставлена квартира семье еще одного азербайджанского шехида (ФОТО) Общество 13:18
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:15
Азербайджан и Турция обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной сфере Политика 13:10
В Азербайджане стаж работников ряда сфер включается в выслугу лет в особом виде госслужбы Общество 13:03
Завершилась весенняя сессия парламента Азербайджана Политика 13:02
Парламент Азербайджана проведет внеочередные заседания Политика 13:00
Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект об исполнении госбюджета-2020 Финансы 12:58
За 16 дней до саммита РФ и США в Женеве несколько гостиниц города полностью забронировали США 12:57
Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей (ФОТО) ИКТ 12:56
Омбудсмен Азербайджана выступила с видеообращением в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей Политика 12:53
Saudi Aramco объявила о ликвидации своей "дочки" в Азербайджане Энергетика 12:52
Армяне могут жить у нас в Азербайджане как граждане страны, как и жили до конфликта - глава комиссии Политика 12:50
Марафон "YAŞAT" прошел очень успешно - Эльвин Гусейнов Общество 12:46
Аэропорт на севере Ирана ведет консультации по организации авиарейсов в страны СНГ Экономика 12:35
Названы итоги торгов на бирже Туркменистана за прошлую неделю Бизнес 12:30
В России за сутки выявили 8 475 случаев заражения коронавирусом Россия 12:28
Израиль и Египет восстанавливают отношения Израиль 12:26
В Азербайджане утверждены задачи государства в сфере использования ВИЭ Энергетика 12:23
В Азербайджане установлен порядок определения цен на электроэнергию ВИЭ Энергетика 12:23
Германские фирмы инвестировали €1,1 млрд в экономику России в I квартале Европа 12:19
В Азербайджане сокращается долларизация по банковским вкладам физлиц Финансы 12:19
В Баку прошла пресс-конференция по итогам марафона YAŞAT (ВИДЕО/ФОТО) Политика 12:16
АО Туркменистана переобъявило тендер на закупку запчастей Тендеры 12:09
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 12:06
Россия нарастила импорт турецких химпродуктов Турция 12:03
В Азербайджане ОАО «Агросервис» подписало крупный контракт с местной компанией Бизнес 12:03
Сокращение выбросов СО2 улучшит экологический имидж Азербайджана - эксперт Энергетика 12:03
Азербайджанские парламентарии посетят Пакистан Политика 11:57
В Баку пройдет встреча генпрокуроров тюркоязычных стран Общество 11:54
В Казахстане рассмотрят соглашение с Азербайджаном по сотрудничеству в области миграции Политика 11:54
Товарооборот между Азербайджаном и США сократился более чем наполовину Бизнес 11:51
Парламент Азербайджана принял закон о городе Шуша Политика 11:46
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос почти на 40% Финансы 11:43
Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в правовой сфере Общество 11:39
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Перми в Баку Транспорт 11:37
В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для девятиклассников Общество 11:28
В Азербайджане обнародован ненефтяной экспорт в Грузию Бизнес 11:25
Количество платежных карт в Азербайджане выросло более чем на 20% с начала года Финансы 11:22
За 30 лет миссия ЮНЕСКО ни разу не посетила Карабах - экс-гендиректор ИСЕСКО Политика 11:21
Начало работу пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:20
Азербайджан является союзником Европы на Южном Кавказе – французский сенатор Политика 11:15
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности» Общество 11:13
SOFAZ назвал объем инвестиций в акции Энергетика 11:12
Бонусы к долларовому депозиту в AccessBank Экономика 11:09
ЧБТР назвал объем средств, выделенных на проекты SOCAR и SOCAR AQS Энергетика 11:05
В офисном здании в Гамбурге произошел взрыв Европа 11:04
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку Россия 10:58
АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:58
Экономическая значимость Агдамского промышленного парка - комментарий Политика 10:56
Командованию воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана поручено решительно пресекать провокации армянской стороны - министр Политика 10:54
Турция увеличила экспорт в страны D-8 Турция 10:44
Юсиф Эйвазов раскроет все свои тайны в российском шоу "Секрет на миллион" Звёздный мир 10:41
Израиль выдаст Франции продавцов несуществующего оборудования для борьбы с эпидемией Израиль 10:39
Стоимость азербайджанской нефти за последнюю неделю мая (ОБЗОР) Финансы 10:38
Mover при поддержке Банка Республика представил новые выгодные карты “VISA Moverkart” Экономика 10:37
Узбекистан в ближайшие 10 лет более чем втрое увеличит долю ВИЭ – Шавкат Мирзиёев Узбекистан 10:34
ВР и Азербайджан ведут переговоры о сотрудничестве в области чистой энергии Энергетика 10:33
TAP необходим в качестве дешевого маршрута для транспортировки водорода - Hydrogen Europe Энергетика 10:23
Испанская компания намерена реализовать проект по организации выпуска ПВХ-труб в Узбекистане Узбекистан 10:19
Контроль за качеством винограда ужесточен в Грузии Грузия 10:18
Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями Госпогранслужбы Азербайджана Политика 10:17
Сегодня возобновило работу бакинское метро (ФОТО) Общество 10:12
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:05
Все новости