Гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» позволят производить 716 млн кВт⋅ч электроэнергии в год

БАКУ/Trend/ -В ближайшее время будут построены гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» общей мощностью 200 МВт и 80 МВт, соответственно. В результате мы сможем производить 716 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе юбилейной церемонии, посвященной 50-летию совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, построенных на реке Араз.

Церемония, организованная с участием представителей правительств Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран, началась с ознакомления с выставкой на территории. С азербайджанской стороны с вступительной речью выступил премьер-министр Нахичеванской Автономной Республики (НАР) Сабухи Мамедов, а с иранской — губернатор области Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Поур Мохаммади. Было доведено до внимания значение в развитии регионального сотрудничества построенного Азербайджаном и Ираном на реке Араз и введенного в 1971 году в совместную эксплуатацию Аразского водохранилища объемом 1 млрд. 350 млн. кубометров, а также ГЭС «Араз» и Миль-Муганского водохранилища, обеспечивающих орошение 400 тыс. гектаров на территории обеих стран.

Премьер-министр НАР Сабухи Мамедов отметил: «Совместные проекты, реализуемые в настоящее время благодаря воле президентов наших стран, еще больше укрепляют наши связи. Празднование 50-летия дружеского совместного использования Аразского и Миль-Муганского водохранилищ на государственной границе Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран с особой торжественностью свидетельствует о дальнейшем развитии наших отношений на прочных исторических корнях.»

Губернатор области Восточный Азербайджан Мохаммад Реза Поур Мохаммади отметил: «Сегодня мы собрались вокруг реки Араз, которая является и культурным богатством, и жизненной артерией экономики для людей региона, и это что-то больше, чем просто река. Эта река является примером большого мира, открытого для нашего широкого сотрудничества. Надеемся, что мы продолжим сотрудничество, направленное на строительство светлого будущего. Учитывая окончание нагорно-карабахского конфликта и договоренности об установлении устойчивого мира в регионе, создана хорошая возможность для сотрудничества всех стран региона. Мы готовы к любому сотрудничеству с Азербайджаном.»

На мероприятии также выступили председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов и заместитель министра энергетики Исламской Республики Иран по водным вопросам Гасем Тагизаде. Заур Микаилов выразил уверенность в том, что в целях обеспечения более эффективного использования имеющихся водных ресурсов, своевременного предупреждения возможных трудностей в водоснабжении и удовлетворения потребностей обоих государств в воде и энергии, деятельность в этой области будет успешно продолжена. Гасем Тагизаде отметил, что сотрудничество и доброжелательное отношение между двумя странами по реке Араз могут стать прекрасным примером мира и дружбы во всем мире.

Министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов в своем выступлении также отметил, что Аразское и Миль-Муганское водохранилища являются для наших стран больше мостом долгосрочного сотрудничества чем просто социально-экономическими объектами : «На примере новых проектов, реализуемых на территории Аразского и Миль-Муганского водохранилищ, ГЭС «Араз», а также на реке Араз можно с уверенностью сказать, что Азербайджан и Иран — это страны, которые постоянно превращают границу между собой в возможность совместного сотрудничества. Эти инфраструктуры на протяжении полувека служили интересам обеих стран на паритетной основе, формируя в азербайджано-иранской практике примерную модель использования трансграничных вод.»

Министр Парвиз Шахбазов подчеркнул беспрецедентную роль Великого лидера Гейдара Алиева в создании таких стратегически важных проектов в сложный период. Он довел до внимания, что ГЭС «Араз» общей мощностью 22 МВт в тот период внесла важный вклад в энергоснабжение нашей страны. Министр энергетики также отметил, что в результате политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, создающей новые реалии в регионе, в настоящее время наше сотрудничество по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз расширилось с помощью гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин», «Гыз Галасы», а также других проектов и перешло на новый этап развития. «Новые геополитические реалии и безопасная среда развития, сложившиеся в регионе с освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации и восстановлением исторических границ, уже устранили препятствия для реализации этих проектов. Реализация этих проектов, являясь продуктом дальновидной политики, четко рассчитанного стратегического подхода, еще больше повышает значение реки Араз для обоих государств. В ближайшее время будут построены гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» общей мощностью 200 МВт и 80 МВт, соответственно. В результате мы сможем производить 716 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.»

В свою очередь министр энергетики Исламской Республики Иран Реза Ардаканян сказал: «50-летие ввода в эксплуатацию Аразского и Миль-Муганского водохранилищ свидетельствует о глубоких дружественных связях и сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном. Несомненно, река Араз стала символом мира и дружбы на важной части общей границы между Ираном и Азербайджаном как кровеносный сосуд населения обоих соседних государств.»

На церемонии были продемонстрированы подготовленные обеими странами короткометражные документальные фильмы об истории эксплуатации и совместного сотрудничества Аразского и Миль-Муганского водохранилищ. В заключение был подписан протокол по итогам 50-го заседания Совместной межправительственной комиссии по эксплуатации Аразского и Миль-Муганского водохранилищ.