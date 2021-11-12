Стоимость азербайджанской нефти превышает $84 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 ноября понизилась на 1,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 84,37 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,64 доллара и составила 83,47 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,54 доллара - до 79,43 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 ноября снизилась на 1,28 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,02 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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