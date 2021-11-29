На ближайшей встрече ОПЕК+ предстоит корректировка дальнейших планов - эксперт

БАКУ /Trend/ - На ближайшей встрече ОПЕК+ предстоит корректировка дальнейших планов.

Об этом сказал Trend заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, эксперт Центра устойчивого развития МГИМО, кандидат экономических наук Игбал Гулиев.

"Сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается резкое падение цен. По моим данным, на ближайшей встрече ОПЕК+ предстоит корректировка первичных планов, потому что мы уже сейчас видим, что в январе-феврале на рынке будет переизбыток нефти", - сказал Гулиев.

Говоря о резком падении цен на нефть, он подчеркнул, что на это повлияли новости о новом штамме коронавируса из Африки, который может привести к ограничительным мерам в связи с этим штаммом.

«Если такие дополнительные ограничительные меры будут введены, то это обязательно повлияет на спрос на топливо, что еще раз скажется на ценах. Что касается Азербайджана, я не думаю, что падение цен на нефть как-то повлияет на его экономику, так как это не долгосрочное явление. Азербайджан будет ориентироваться на решения ОПЕК+», - сказал Гулиев.

Отметим, что по последним данным, цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 8,91 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 73,91 доллара за баррель, а на Azeri Light она понизилась на 8,86 доллара, составив 73,22 доллара за баррель.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev