Азербайджанский газ повысит ликвидность на рынке Северной Македонии – министр (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Одной из целей "Южного газового коридора" является диверсификация маршрутов поставок природного газа и снижение зависимости от одного источника голубого топлива, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши.

Министр отметил, что благодаря этому проекту Европе удалось улучшить безопасность поставок природного газа из разных источников. По его словам, в долгосрочной перспективе проект укрепит отношения в энергетическом секторе между сторонами, которые его реализовали, и Европейским союзом.

"Правительство Республики Северная Македония привержено разработке более широкой стратегии получения природного газа по различным маршрутам и подключения к международному газовому коридору. Ведутся работы по дальнейшему строительству существующей системы газопроводов в Республике Северная Македония, ее подключению к региональным системам газопроводов, особенно к южным коридорам, развитию газораспределения через государственно - частное партнерство. Страна также начала переговоры о предоставлении дополнительных объемов природного газа", - сказал Бектеши.

Министр напомнил, что на последнем министерском совещании Энергетического сообщества газовый интерконнектор между Северной Македонией и Грецией был выбран в качестве проекта, представляющего общий интерес на 2020 год.

"Он нацелен на газовое соединение Республики Северная Македония с Грецией и "Южным газовым коридором" с целью снабжения природным газом из диверсифицированных источников поставок, в том числе с газовых месторождений Азербайджана. Сторонами проекта являются NER AD Skopje и DESFA SA. Меморандум о взаимопонимании по проекту был подписан в октябрь 2016 года, а приложение к меморандуму - в апреле 2019 года. Подготовлено исследование по оценке воздействия на окружающую среду, выполнены все связанные с ним процедуры. Мы ожидаем получения решения министерства окружающей среды и территориального планирования Республики Северная Македония. Базовое проектирование находится на завершающей стадии. Проект представлен на утверждение в министерство транспорта и связи", - сказал Бектеши.

Что касается финансирования строительства, глава ведомства сообщил, что в декабре 2021 года было подписано соглашение о финансировании и соглашение о гранте с Европейским инвестиционным банком, который покрывает 70 процентов стоимости проекта.

"В 2022 году будет подписано соглашение о финансировании с ЕБРР на оставшуюся сумму, необходимую для строительства. В течение 2022 года тендерная документация по строительству, строительному надзору, инспекционному органу и управлению будет подготовлена в соответствии с правилами Европейского инвестиционного банка. Планируется, что подрядчики строительства будут выбраны до конца 2022 года", - добавил Бектеши.

По его словам, “Южный газовый коридор" повысит ликвидность на рынке Северной Македонии.

Он отметил, что один из основных приоритетов правительства Северной Македонии в энергетическом секторе связан с необходимостью обеспечения национальной цели безопасности энергоснабжения и противодействия любым непредвиденным событиям, которые могут поставить под угрозу надежность и безопасность энергоснабжения.

"На территории Северной Македонии нет ни собственных ресурсов природного газа, ни газохранилищ, и весь газ импортируется из России (через Болгарию и Турцию) по единому маршруту, который пересекает болгарскую границу в Деве Баир. В соответствии со стратегией развития энергетики в стране предприняты шаги для обеспечения долгосрочных целей по развитию отдельных видов энергетической деятельности с целью обеспечения безопасности поставок разных видов энергоносителей. Кроме того, подключение энергетических систем Северной Македонии к энергетическим системам других стран и включение энергетического рынка страны в региональные и международные энергетические рынки имеют решающее значение, и "Южный газовый коридор" окажет важное влияние на наш рынок и безопасность поставок", - сказал Бектеши.

Министр отметил, что с этой целью Северная Македония присоединилась к Инициативе создания газотранспортной системы стран Южной и Центрально-Восточной Европы (CESEC), целью которой является содействие диверсификации поставок природного газа и их безопасности в регионе за счет укрепления региональной инфраструктуры и улучшения интеграции рынков посредством совместного участия всех стран ЕС и сторон Энергетического сообщества.

"Построив газовый интерконнектор с Грецией, мы подключимся к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Преимущество этой связи в том, что она обеспечит поставки азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море и доставит природный газ гражданам Северной Македонии и бизнесу. При транспортировке газа из разных источников граждане и предприятия получат доступ к более надежному, безопасному и конкурентоспособному голубому топливу. Также это будет способствовать защите окружающей среды", - сказал Бектеши.

Министр отметил, что "Южный газовый коридор" облегчит торговлю природным газом между Грецией и Северной Македонией, дальнейшее развитие газотранспортной сети Республики Северная Македония, а также повысит надежность поставок и ликвидность газового рынка в стране, степень использования собственной газотранспортной инфраструктуры и соседних стран.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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