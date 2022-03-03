Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:49 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 06:54 (GMT+4) стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель. В последний раз стоимость Brent достигала $116 за баррель в августе 2013 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 2,44%, до $113,30 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 06:03 мск.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
При Посольстве Туркменистана в Азербайджане образован избирательный участок для организации голосования граждан Туркменистана
Лента новостей
Освобождение Карабаха открывает для Азербайджана новые экономические возможности - Эмин Алиев на İTV (ВИДЕО)
В Федеральном министерстве Германии рассказали о сотрудничестве с Грузией в сфере энергетики (Эксклюзив)
Азербайджан неоднократно заявлял о своем намерении по охране культурных памятников на освобожденных территориях - министр
Низкая точность минных карт освобожденных территорий тормозит процесс разминирования - Джейхун Байрамов
Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам, желающим эвакуироваться из Польши после пересечения украинско-польской границы
Новый закон "О медиа" в Азербайджане будет способствовать расширению деятельности в этой сфере - Джейхун Байрамов
Азербайджан представит проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран - Джейхун Байрамов
Азербайджан представит проект резолюции о праздновании очередной годовщины Декларации о праве на развитие - министр
Как Бэтмен стал детективом – загадочное преступление с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в Баку (ВИДЕО)
Эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева - официальный представитель МИД