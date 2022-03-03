Цена нефти Brent достигла $116 за баррель впервые с августа 2013 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:49 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 06:54 (GMT+4) стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель. В последний раз стоимость Brent достигала $116 за баррель в августе 2013 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 2,44%, до $113,30 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 06:03 мск.