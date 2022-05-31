Цена на азербайджанскую нефть достигла почти $127 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 мая повысилась на 0,89 доллара относительно предыдущего показателя и составила 126,8 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,88 доллара – до 125,74 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,97 доллара - до 83,96 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 мая выросла на 2,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 122,34 доллара за баррель.

Официальный курс на 31 мая составляет 1,7 AZN/USD.