На повестке дня Азербайджана - вопрос увеличения поставок энергоресурсов в Европу - вице-президент SOCAR

БАКУ /Trend/ - Необходимо привлекать иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Кянан Наджафов на открытии 16-й Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA.

«Важными направлениями нашей энергетической политики являются привлечение большего числа инвесторов и, конечно, развитие сферы возобновляемых источников энергии», - сказал Наджафов.

По его словам, в повестку дня Азербайджана входит вопрос увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

Он отметил, что Азербайджан уже является надежным поставщиком энергоресурсов, и в этом смысле существует большие перспективы.

Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа основана при поддержке Института Развития и Дипломатии Университета АДА в партнерстве с Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компаний bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.