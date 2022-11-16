ЕАБР работает над решением проблем оптимального развития производства электроэнергии в ЦА

БАКУ /Trend/ - ЕАБР работает над решением проблем оптимального развития производства электроэнергии в регионе Центральной Азии.

Об этом в ходе Конференции ООН по изменению климата (COP27) заявил управляющий директор по устойчивому развитию Евразийского банка развития (ЕАБР) Конрад Альбрехт, передает Trend со ссылкой на ЕАБР.

По его словам, в инвестиционном портфеле ЕАБР есть и проекты возобновляемой энергии, находящиеся на разных стадиях реализации.

Однако разработка гидропроекта обычно представляет собой сложную задачу — они, как правило, сопряжены с самыми большими рисками. Создание водохранилищ иногда означает переселение целых сообществ, затопление больших площадей суши и значительные изменения в речных экосистемах.

«По этим причинам планирование и реализация проекта ГЭС должны быть комплексными и хорошо скоординированными от начала до ввода в эксплуатацию. В соответствии с „Экологической и социальной политикой“ ЕАБР каждый проект в стадии разработки проходит обязательную оценку на предмет экологических и социальных рисков. Проектам ГЭС в нашем портфеле присвоена наивысшая категория риска „А“, это означает, что они прошли оценку с точки зрения воздействия на окружающую среду», — подчеркнул Альбрехт.