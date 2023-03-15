Декарбонизация имеет решающее значение для экономической устойчивости Азербайджана – региональный директор IFC

БАКУ /Trend/ - Декарбонизация имеет решающее значение для экономической устойчивости Азербайджана.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в понедельник региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) по Европе Рана Карадшех.

Карадшех подчеркнула, что за последние 30 лет Азербайджан превратился в страну с уровнем дохода выше среднего, которая теперь помогает беднейшим странам по линии Международной ассоциации развития Всемирного банка.

"Экономический рост Азербайджана был обусловлен нефтегазовым сектором, который обеспечил около 90 процентов экспортных доходов в 2021 году. Но запасы нефти и газа во всем мире истощаются, вызывая колебания цен, особенно в связи с серьезными изменениями в геополитике и энергетических системах в регионе. Более того, независимо от уровня нефтегазовых ресурсов страны, диверсификация источников энергии важна для общей устойчивости. Декарбонизация имеет решающее значение. Необходимо ускорить этот процесс. В то время как нефть остается драйвером, оптимизация ненефтяной экономики занимает важное место в повестке дня страны. Национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года направлены на поддержание конкурентоспособной и устойчивой экономики с использованием возможностей частного сектора", - добавила региональный директор IFC.

Twitter: @Lyaman_Zeyn