Азербайджан имеет на суше потенциал выработки ВИЭ мощностью до 27 гВт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в настоящее время на суше имеет потенциал выработки возобновляемой энергии мощностью до 27 гВт.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе общественного заседания на тему «Зеленая энергия и чистая окружающая среда: перспективы развития бизнеса».

По его словам, этот же показатель на море составляет более 135 гВт.

«Сегодня мы в сотрудничестве с ведущими международными компаниями работаем над созданием станций по производству чистой энергии. С некоторыми компаниями мы уже ведем переговоры о финансировании, с некоторыми работаем над техническими соглашениями, а с другими предварительные переговоры продолжаются», - сказал он.

Абдуллаев отметил, что территория Карабаха будет "зеленой зоной".

«Так, уже утвержден план мероприятий, в рамках которого будут реализовываться проекты по созданию возобновляемой энергии, в том числе в секторах производства и промышленности», - сказал он.

Кроме того, директор агентства подчеркнул, что Нахчыван тоже обладает большим потенциалом ветряной и солнечной энергии.

Он отметил, что ожидается подписание соглашений о создании новых источников ВИЭ в Нахчыване. "Этот регион привлекателен также с точки зрения близости к рынку Турции и европейских стран», - добавил он.