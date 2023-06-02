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ОПЕК+ 4 июня оценит ситуацию на рынке нефти и примет решение - министр нефти Ирака

Энергетика Материалы 2 июня 2023 21:34 (UTC +04:00)
ОПЕК+ 4 июня оценит ситуацию на рынке нефти и примет решение - министр нефти Ирака

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БАКУ /Trend/ - На встрече ОПЕК+ в Вене 4 июня страны будут оценивать текущую ситуацию на нефтяном рынке и принимать решение на основе этого анализа.

Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака, Хайян Абдель Гани, передает Trend.

Он отметил, что ОПЕК+ доказала свою способность близко прогнозировать ситуацию на нефтяном рынке в прошлом, и принимаемые ими решения направлены на достижение стабильности. На встрече участники обсудят текущие рыночные параметры и примут соответствующие решения на основе своей политики.

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