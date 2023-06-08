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Иран придает большое значение переработке сырой нефти за рубежом - министр

Энергетика Материалы 8 июня 2023 09:40 (UTC +04:00)
Иран придает большое значение переработке сырой нефти за рубежом - министр

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министерство нефти Ирана придает большое значение переработке сырой нефти с использованием потенциала нефтеперерабатывающих заводов других стран. Об этом сказал журналистам министр нефти Ирана Джавад Оуджи после заседания Кабинета министров в Тегеране, передает в четверг Trend.

Министр подчеркнул, что иранская сырая нефть уже перерабатывается за пределами страны на нескольких нефтеперерабатывающих заводах при поддержке министерства нефти Ирана.

Нынешнее иранское правительство (находящееся у власти с августа 2021 года) после прихода к власти ориентируется на использование нефтеперерабатывающих заводов других стран. Для этого Иран тесно сотрудничает с некоторыми странами Латинской Америки, в том числе с Венесуэлой, и использует венесуэльские нефтеперерабатывающие заводы.

Иран в настоящее время экспортирует 1,3 миллиона баррелей сырой нефти в день.

В стране насчитывается 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. Общие запасы углеводородов Ирана оцениваются в 1,2 триллиона баррелей.

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