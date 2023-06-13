Немецкие компании заинтересованы в участии в аукционах по ВИЭ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Германо-Азербайджанская торговая палата работает над привлечением в Азербайджан немецких компаний в области возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Тобиас Бауманн.

"В прошлом году Азербайджан посетила делегация по вопросам возобновляемых источников энергии. У нас есть программа министерства экономики и климатических действий, и она поддерживает бизнес-делегации по перспективным темам, таким как развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Мы знаем, что Азербайджан в области ВИЭ имеет высокий потенциал. Мы видим большой интерес в немецком деловом сообществе в этом секторе. Кроме того, наша торговая палата организовала Форум по экономической устойчивости и провела встречи в формате B2B. Наши компании изучают азербайджанский рынок, его условия и правовую среду. У нас есть 2-3 проекта, над которыми мы сейчас работаем", - сказал он.

Кроме того, Бауманн сообщил, что немецкая сторона ведет переговоры с правительством Азербайджана об участии в аукционах по возобновляемой энергии.

"Есть некоторые аспекты, которые необходимо прояснить, например, цену. В Азербайджане действительно низкие потребительские цены на электроэнергию, что не очень привлекательно для крупных немецких инвесторов. Считаю, что инициативы сотрудничества могут исходить от средних компаний. Есть также и другие возможности, которые сегодня обсуждаются между немецкими компаниями и азербайджанской стороной. Если аукцион состоится, я думаю, найдутся возможности, которые удовлетворят интересы немецких участников торгов", - добавил он.