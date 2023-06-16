Цены на энергетические товары стабилизируются к 2024 году - Всемирный банк

БАКУ/Trend/ - В первой половине этого года цены на энергетические товары снизились, но ожидается, что они стабилизируются к 2024 году.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала менеджер группы перспектив в Практической группе по справедливому росту, финансам и институтам (EFI) Всемирного банка Франциска Лизелотте Онсорга в ходе представления отчета ВБ.

«Однако существуют риски снижения, особенно для цен на металлы. Если экономическое восстановление Китая окажется менее значительным, чем ожидается, или его основа окажется больше связанной с потреблением, это может повлиять на цены на металлы. Это краткосрочная перспектива», - сказала она.

Онсорга также обратила внимание на долгосрочную перспективу.

«Анализ Всемирного банка показывает, что экспортеры ископаемого топлива в целом более зависимы от ресурсов, чем другие экспортеры сырьевых товаров, такие как металлы и сельскохозяйственная продукция. Экспортеры ископаемого топлива сильнее зависят от доходов от ресурсов, доли ресурсов в экспортных доходах, государственных доходах и ресурсной ренты в ВВП. Именно поэтому они сталкиваются с более серьезной политической проблемой в долгосрочной перспективе», - подчеркнула она.

Онсорге отметила, что при наступлении энергетического перехода и снижении спроса на ископаемое топливо, экспортерам этого сектора придется активно диверсифицировать свою деятельность.

«Однако такая задача может оказаться очень сложной. Некоторые страны, возможно, имеют преимущество в виде разнообразных ископаемых топлив, что позволит им более плавно справиться с изменениями. Например, спрос на газ, как более чистое топливо, может поддерживаться дольше, чем на нефть», - добавила она.

В конечном итоге, Онсорге предсказывает общее снижение спроса на ископаемое топливо в целом, что потребует от стран приспособиться к новым условиям.