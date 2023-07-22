«Зеленая» энергия и традиционные энергоресурсы – беспроигрышное сотрудничество Азербайджана и Европы

БАКУ/Trend/ - Вслед за успешной реализаций крупных проектов международного значения в традиционной энергетической сфере, Азербайджан уверенно идет по пути превращения в важного поставщика «зеленой» энергии.

Реализация масштабных проектов в том числе и на освобожденных от оккупации территориях, включая создание зоны "зеленой" энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре, позволит Азербайджану стать производителем и экспортером альтернативной энергии.

Азербайджан может стать региональным центром возобновляемой энергетики. Так, согласно анализу Программы помощи в управлении энергетическим сектором Группы Всемирного банка, технический потенциал морского ветрового потенциала Азербайджана оценивается в 157 гигаватт, что является огромным показателем по сравнению с текущей общей установленной мощностью около 8 гигаватт. Развитие морской ветроэнергетики поможет улучшить конкуренцию в энергетическом секторе, укрепить основную инфраструктуру и помочь справиться с изменением климата. Азербайджан может использовать свою инфраструктуру, оборудование, знания и свою рабочую силу в развитии морской ветроэнергетики.

Дорожная карта морской ветроэнергетики, опубликованная Министерством энергетики Азербайджана, Всемирным банком и IFC, показывает, что Азербайджан имеет потенциал установки ветряных электростанций на море общей установочной мощностью 7 ГВт к 2040 году. Это может обеспечить более 69 000 человеко-лет полной занятости и до 7 миллиардов долларов США местной валовой добавленной стоимости.

Кроме того, исследование, проведенное Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подтвердило целесообразность производства экологически чистого водорода в Азербайджане.

Стоит отметить, что Азербайджан пользуется большой международной поддержкой в развитии возобновляемых источников энергии.

Уже заключен ряд договоров с зарубежными партнерами. Соглашения с такими компаниями, как Masdar, ACWA Power, bp, а также контракт с австралийской компанией Fortescue Future Industries на 12 гигаватт, имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

Как сказал выступая 21 июля на открытии Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» Президент Азербайджана Ильхам Алиев, иностранные компании уже запустили несколько инвестиционных проектов в области возобновляемых источников энергии.

"К концу этого года должна быть запущена первая электростанция, работающая от солнечной энергии, мощностью 240 МВт. Но это только первая. Мы уже подписали меморандумы о взаимопонимании и контракты по выработке 10 ГВт электроэнергии. Таким образом, если половина этих меморандумов будет реализована, этого будет более чем достаточно для обеспечения энергией крупной территории в Европе. В то же время это позволит нам сэкономить большое количество природного газа, который мы сейчас используем для производства электроэнергии. И этот газ тоже пойдёт на международный рынок. То есть, это беспроигрышная ситуация", - подчеркнул глава государства.

Конечно же, основным рынком сбыта «зеленой» энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

Азербайджан активно сотрудничает с международными финансовыми институтами в развитии альтернативной энергетики. В этой связи следует отметить, что текущая стратегия Европейского банка реконструкции и развития направлена на содействие Азербайджану в диверсификации экономики, а также в дальнейшем расширении доступа к финансовым инструментам и поддержке «зеленой» экономики. По Гяндже Азербайджан и ЕБРР подписали два соглашения, которые направлены на поддержку города в управлении твердыми отходами, а также создания эффективности использования энергии с помощью проекта уличного освещения.

Кроме того, ЕБРР софинансировал первый проект по строительству крупномасштабной солнечной электростанции в Гарадаге, чтобы поддержать программу декарбонизации Азербайджана. В корпоративном секторе банк профинансировал строительство энергоэффективного холодильного склада в Аляте и «зеленую» экспансию сельскохозяйственного производителя в городе Сальян.

Европейский инвестиционный банк также готов рассмотреть вопрос о финансировании проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Азербайджане. Помимо действий по борьбе с изменением климата, которые являются важнейшим приоритетом для банка, деятельность EIB Global сосредоточена на различных приоритетных областях, включая инновации, цифровой и человеческий капитал, малый и средний бизнес, устойчивые города и регионы, а также устойчивая энергетика и природные ресурсы.

Кроме того, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) договорились укреплять сотрудничество путем обмена информацией о внедрении технологий с низким содержанием углерода, включая, помимо прочего, технологии улавливания и хранения углекислого газа (CCS) и улавливания, полезного использования и хранения углекислого газа (CCUS), а также по проектам, связанным с водородом и аммиаком.

Таким образом, Азербайджан продолжает свою активную энергетическую дипломатию и успешно реализует мега-проекты в области энергетики.

С реализацией ряда важных соглашений с зарубежными партнерами, Азербайджан займет ключевую позицию в поставках "зеленой" электроэнергии на европейский рынок. Это не только способствует диверсификации источников энергии в регионе, но также укрепляет экономическое и энергетическое партнерство со странами Европы.

С постоянным развитием и расширением мощностей по производству возобновляемой энергии, Азербайджан стремится увеличить долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году. Это показывает серьезные намерения страны сделать значительный вклад в устойчивую и экологически чистую энергетику, что будет способствовать дальнейшему снижению выбросов углерода и более устойчивому развитию в будущем.

С приоритетом на развитие альтернативных источников энергии, таких как ветряные электростанции и возобновляемая энергия из водорода, Азербайджан создает инфраструктуры для транспортировки энергии, которые обеспечат стабильные и надежные поставки для стран региона и за его пределами. Это представляет собой значимую трансформацию энергетической карты Евразии, открывая новые перспективы для сотрудничества и развития в области энергии.