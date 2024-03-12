Азербайджан увеличил добычу газа

БАКУ/Trend/ - Добыча природного газа в Азербайджане за первые два месяца текущего года увеличилась на 240 миллионов кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей официальной странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Добыча газа увеличилась на 240 миллионов кубометров и составила 8,2 миллиарда кубометров, из которых 4,1 миллиарда кубометров направлены на экспорт", - написал он.

Кроме того, министр отметил, что по оперативным данным, добыча нефти и конденсата в январе-феврале текущего года составила 4,8 миллиона тонн, а объем экспорта – 3,9 миллиона тонн.

Отметим, что Азербайджан обладает значительными запасами газа на шельфе. По оценкам, разведанные запасы гигантского месторождения "Шах Дениз" составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Кроме того, в числе месторождений углеводородов Азербайджана "Умид-Бабек". По предварительным данным, запасы перспективной структуры "Бабек" могут составить 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата.

Что касается других перспективных структур, то прогнозные запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата. А с месторождения "Абшерон" на первом этапе планируется добыча 1,5 миллиарда кубометров газа.

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