Стало ивесно, наколько выросла общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость производства в сфере производства нефтепродуктов в Азербайджане за январь-октябрь текущего года составила 4 миллиарда 314,9 миллиона манатов, увеличившись на 2,6 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно данным, производство мазута из нефтепродуктов выросло в 5,1 раза, смазочных масел - на 13,3 процента, белой нефти - на 11,1 процента, нефтяного битума - на 2,7 процента, автомобильного бензина - на 0,7 процента, а нефтяного кокса - снизилось на 11,1 процента.

Представляем вниманию читателей основные продукты, произведенные в области производства нефтепродуктов:

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