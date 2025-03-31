БАКУ /Trend/ - Иран и Туркменистан договорились об обмене газом, электричеством и техническими услугами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила местным СМИ министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг.

По ее словам, в рамках этого сотрудничества в Туркменистане состоялись обсуждения по строительству магистральной дороги Атрак-Гумдак, по итогам которых было принято соответствующее решение.

Садиг отметила, что согласно достигнутым договоренностям, строительство указанной магистральной дороги поручено иранской подрядной компании, и работы начнутся в ближайшее время.

Отметим, что Фарзана Садиг посетила Туркменистан с визитом 28-29 марта.

В краткосрочной перспективе Иран и Туркменистан планируют увеличить объём железнодорожного транзита и грузоперевозок до 10 миллионов тонн к концу 2027 года.