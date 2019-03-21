В Азербайджане выплачены все социальные пособия и стипендии за март

21 марта 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило выплату всех социальных пособий за март и ежемесячные стипендии Президента, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В настоящее время более 500 тысяч лиц получают пособия и ежемесячные стипендии Президента Азербайджана.

Как отмечает ведомство, впервые в практике, все социальные пособия и стипендии были выплачены вместе с пенсиями до 19 марта.

Отметим, что в настоящее время выплачиваются ежемесячные социальные пособия по инвалидности, возрасту, за потерю кормильца. Также ежемесячные социальные пособия получают дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, женщины, имеющие более пяти детей, дети военнослужащих срочной службы, дети до одного года малообеспеченных семей, получающих адресную государственную социальную помощь, и другие лица.

В число лиц, получающих ежемесячные стипендии Президента Азербайджана входят Национальные герои Азербайджана или члены их семей, семьи шехидов, инвалиды войны и приравниваемые к ним лица, участники Второй мировой войны, лица, ставшие инвалидами в связи с событиями 20 января 1990 года, лица, имеющие инвалидность I группы по общим причинам, лица, получившие почетное звание Азербайджана и другие.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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