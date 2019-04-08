Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана больше чем в 1,5 раза превысил предложение

8 апреля 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, на котором привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 547,7 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 7,01 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на восьмое апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter:@1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане расширяется денежная масса
Финансы 15:30
Кредитование регионов Азербайджана выросло
Финансы 13:59
Объем банковских вкладов в регионах Азербайджана растет
Финансы 12:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 апреля
Финансы 09:55
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 09:43
Оборот по платежным картам в Азербайджане растет
Бизнес 6 апреля 14:48
Лента новостей
МИД Ирана предложил внести ВС США в список террористических организаций
Иран 19:15
Новый путь для азербайджанцев в Германию – конкурс
Культура 19:01
Туристы из России имеют важное значение для Турции - Эрдоган
Туризм 18:55
Авиация армии Хафтара нанесла удар по военному аэродрому в Триполи
Арабские страны 18:47
В Азербайджане проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений ВВС (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 18:47
Азербайджанцы стали чаще посещать иранский Ардебиль
Туризм 18:30
В Иране резко подорожали помидоры
Иран 18:23
США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций
США 18:23
Путешествие в Агдаш: выступление канатоходца и выставка сувениров (ФОТО)
Культура 18:21