Десятки предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара в ТЦ в Баку, уже получили материальную помощь

БАКУ /Trend/ - Материальная помощь в размере 778 тысяч манатов переведена на банковские счета 89 предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.

Четвертого апреля начался прием документов в связи с оказанием материальной помощи предпрнимателям, пострадавшим в результате пожара.

До сегодняшнего дня приняты заявления на получение помощи от 291 предпринимателя. Рабочая группа приняла решение о выплате 161 предпринимателю материальной помощи в размере 1146 манатов.

Отметим, что выплаты осуществляются посредством банков Kapital Bank и TuranBank. Средства предоставляются предпринимателям в безналичной форме, и банки не взимают плату за услуги касательно материальной помощи.

Данный процесс продолжается.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар.