Десятки предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара в ТЦ в Баку, уже получили материальную помощь

9 апреля 2019 21:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Материальная помощь в размере 778 тысяч манатов переведена на банковские счета 89 предпринимателей, понесших ущерб в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.

Четвертого апреля начался прием документов в связи с оказанием материальной помощи предпрнимателям, пострадавшим в результате пожара.

До сегодняшнего дня приняты заявления на получение помощи от 291 предпринимателя. Рабочая группа приняла решение о выплате 161 предпринимателю материальной помощи в размере 1146 манатов.

Отметим, что выплаты осуществляются посредством банков Kapital Bank и TuranBank. Средства предоставляются предпринимателям в безналичной форме, и банки не взимают плату за услуги касательно материальной помощи.

Данный процесс продолжается.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное пожару, произошедшему в торговом центре «Диглас».

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предпринимателям предоставили торговые площади в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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