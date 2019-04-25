Азербайджанская НБКО выпускает облигации с доходностью в 10,5%

25 апреля 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 апреля состоится размещение третьего транша процентных необеспеченных облигаций небанковской кредитной организации Embafinans, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

Объем размещения составит один миллион манатов. Всего будет выпущено одна тысяча облигаций номинальной стоимостью одна тысяча манатов каждая.

Период обращения облигаций составляет 365 дней, а ставки по ним 10,5 процента годовых. Процентные выплаты ожидаются раз в месяц.

Отметим, что первый транш облигаций был выпущен восьмого октября 2018 года, второй транш – третьего декабря 2018 года.

Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания AzFinance.

НБКО Embafinans действует в Азербайджане с 2012 года.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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