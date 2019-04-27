Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На этой неделе (22-27 апреля) официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 апреля
|
1,7
|
22 апреля
|
1,7
|
16 апреля
|
1,7
|
23 апреля
|
1,7
|
17 апреля
|
1,7
|
24 апреля
|
1,7
|
18 апреля
|
1,7
|
25 апреля
|
1,7
|
19 апреля
|
1,7
|
26 апреля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0174 маната (около одного процента). Средневзвешенный курс составил 1,90396 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 апреля
|
1,9225
|
22 апреля
|
1,9105
|
16 апреля
|
1,9219
|
23 апреля
|
1,9126
|
17 апреля
|
1,9216
|
24 апреля
|
1,9068
|
18 апреля
|
1,9202
|
25 апреля
|
1,8968
|
19 апреля
|
1,9105
|
26 апреля
|
1,8931
|
Средний курс за неделю
|
1,9193
|
Средний курс за неделю
|
1,90396
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02652 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 апреля
|
0,0264
|
22 апреля
|
0,0263
|
16 апреля
|
0,0264
|
23 апреля
|
0,0264
|
17 апреля
|
0,0265
|
24 апреля
|
0,0267
|
18 апреля
|
0,0266
|
25 апреля
|
0,0266
|
19 апреля
|
0,0266
|
26 апреля
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0265
|
Средний курс за неделю
|
0,02652
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0053 маната (1,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,28974 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 апреля
|
0,294
|
22 апреля
|
0,2862
|
16 апреля
|
0,2927
|
23 апреля
|
0,2888
|
17 апреля
|
0,2941
|
24 апреля
|
0,2906
|
18 апреля
|
0,2949
|
25 апреля
|
0,2916
|
19 апреля
|
0,2917
|
26 апреля
|
0,2915
|
Средний курс за неделю
|
0,2935
|
Средний курс за неделю
|
0,28974
(Автор: Азад Гасанли)
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