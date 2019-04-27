Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На этой неделе (22-27 апреля) официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 апреля 1,7 22 апреля 1,7 16 апреля 1,7 23 апреля 1,7 17 апреля 1,7 24 апреля 1,7 18 апреля 1,7 25 апреля 1,7 19 апреля 1,7 26 апреля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0174 маната (около одного процента). Средневзвешенный курс составил 1,90396 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 апреля 1,9225 22 апреля 1,9105 16 апреля 1,9219 23 апреля 1,9126 17 апреля 1,9216 24 апреля 1,9068 18 апреля 1,9202 25 апреля 1,8968 19 апреля 1,9105 26 апреля 1,8931 Средний курс за неделю 1,9193 Средний курс за неделю 1,90396

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02652 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 апреля 0,0264 22 апреля 0,0263 16 апреля 0,0264 23 апреля 0,0264 17 апреля 0,0265 24 апреля 0,0267 18 апреля 0,0266 25 апреля 0,0266 19 апреля 0,0266 26 апреля 0,0266 Средний курс за неделю 0,0265 Средний курс за неделю 0,02652

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0053 маната (1,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,28974 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 апреля 0,294 22 апреля 0,2862 16 апреля 0,2927 23 апреля 0,2888 17 апреля 0,2941 24 апреля 0,2906 18 апреля 0,2949 25 апреля 0,2916 19 апреля 0,2917 26 апреля 0,2915 Средний курс за неделю 0,2935 Средний курс за неделю 0,28974

(Автор: Азад Гасанли)

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