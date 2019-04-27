Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

27 апреля 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе (22-27 апреля) официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 апреля

1,7

22 апреля

1,7

16 апреля

1,7

23 апреля

1,7

17 апреля

1,7

24 апреля

1,7

18 апреля

1,7

25 апреля

1,7

19 апреля

1,7

26 апреля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0174 маната (около одного процента). Средневзвешенный курс составил 1,90396 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 апреля

1,9225

22 апреля

1,9105

16 апреля

1,9219

23 апреля

1,9126

17 апреля

1,9216

24 апреля

1,9068

18 апреля

1,9202

25 апреля

1,8968

19 апреля

1,9105

26 апреля

1,8931

Средний курс за неделю

1,9193

Средний курс за неделю

1,90396

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02652 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 апреля

0,0264

22 апреля

0,0263

16 апреля

0,0264

23 апреля

0,0264

17 апреля

0,0265

24 апреля

0,0267

18 апреля

0,0266

25 апреля

0,0266

19 апреля

0,0266

26 апреля

0,0266

Средний курс за неделю

0,0265

Средний курс за неделю

0,02652

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0053 маната (1,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,28974 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 апреля

0,294

22 апреля

0,2862

16 апреля

0,2927

23 апреля

0,2888

17 апреля

0,2941

24 апреля

0,2906

18 апреля

0,2949

25 апреля

0,2916

19 апреля

0,2917

26 апреля

0,2915

Средний курс за неделю

0,2935

Средний курс за неделю

0,28974

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 23 марта 09:44
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 8 марта 14:17
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 22 декабря 2018 10:32
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 22 сентября 2018 08:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 18 февраля 2017 15:22
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 19 ноября 2016 13:56
Лента новостей
В Баку началась первая гонка F2 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ФОТО)
Общество 12:16
Чистая прибыль "дочки" турецкого банка в Азербайджане сократилась вдвое
Финансы 12:12
В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике
Общество 12:12
Узбекистан начнет поставлять сельхозпродукцию в Китай
Бизнес 12:10
Сингапур призвал КНР расширять сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь"
В мире 12:08
В Азербайджане найдено тело утонувшего в водохранилище мужчины
Происшествия 11:54
С выпускных экзаменов в Азербайджане удалены свыше 30 абитуриентов – экзаменационный центр
Общество 11:47
Строительство шинного завода в Сумгайыте означает открытие сотен рабочих мест - депутат
Бизнес 11:41
На шоссе Баку-Сумгайыт произошла авария, есть пострадавшие
Происшествия 11:36