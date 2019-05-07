Международный Банк Азербайджана, KOBIA и ASAN Радио представили передачу "Sahibkar vaxtı" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный Банк Азербайджана при партнерстве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и “ASAN Радио” запустили новый просветительский проект для предпринимателей. В рамках совместного проекта каждую неделю на «ASAN Радио» в прямом эфире будет транслироваться программа «Sahibkar vaxtı», сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Программа «Sahibkar vaxtı» будет выходить в эфир ASAN Радио по вторникам в 19:05, а также будет транслироваться в прямом эфире на корпоративных страницах Международного Банка Азербайджана, KOBIA и ASAN Радио в социальной сети Facebook.

В передаче примут участие профессионалы в различных областях предпринимательства. Каждый, кто занимается предпринимательством, в особенности малым и средним бизнесом, сможет найти в ней ответы на свои вопросы. Цель передачи состоит в поддержании бизнес грамотности в нашем обществе, обучении предпринимателей и информировании их об имеющихся у них бизнес возможностях. Ведущим передачи станет экономист-журналист Али Ахмедов, хорошо знакомый с деловым кругам нашей страны.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса Международного Банка Азербайджана Ульви Гасымов, сказал: «Мы продолжаем активно поддерживать малый и средний бизнес. Все больше и больше предпринимателей пользуются созданными Международным Банком Азербайджана возможностями кредитования. Мы стремимся поддерживать развитие этого сектора через наши просветительские проекты с партнерскими организациями и надеемся, что «Sahibkar vaxtı» будет полезен нашим бизнесменам».

Пресс-секретарь департамента по связям с общественностью Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Вусала Гулиева, отметила, что просветительские программы важны с точки зрения повышения информированности предпринимателей: «Во время регулярного общения с предпринимателями мы видим, что у них есть определенные вопросы на отдельных этапах развития их бизнеса. «Sahibkar vaxtı» станет интересной и полезной платформой для информирования предпринимателей о создании и развитии бизнеса, инновациях и механизмах поддержки в этой области».

Ведущий программы Али Ахмедов, сказал, что аудитория проявляет все больший интерес к таким программам: «По мере роста бизнес среды и повышения уровня экономической грамотности в нашем обществе, люди стремятся тратить на подобные передачи большую часть своего времени. Мы также, в свою очередь, постараемся максимально повысить полезность передачи для наших слушателей».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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