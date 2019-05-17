Министр финансов не ожидает приватизации Международного банка Азербайджана до конца года

БАКУ /Trend/ - Приватизации Международного банка Азербайджана до конца года не ожидается.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал журналистам министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в рамках заседания комиссии между Азербайджаном и США в Баку.

Шарифов отметил, что продвижений в этом направлении пока нет.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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