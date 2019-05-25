Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже

25 мая 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 20 по 24 мая составил 232,9 миллиона манатов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 212,9 миллиона манатов. Всего были размещены 2,1 миллиона нот по цене от 98,4928 маната до 100 манатов.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 17,6 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 32,8 тысячи долларов (55,7 тысячи манатов), на манатные облигации – 17,5 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 27,9 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 2,3 миллиона манатов.

Официальный курс на 25 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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