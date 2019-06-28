Центробанк Азербайджана внедрил новую систему

28 июня 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана внедрил новую «Информационно-поисковую систему финансовых продуктов и услуг, передает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство. Пользователи могут войти в систему через ПК или мобильные устройства по адресу axtar.bizimpullar.az.

Система обеспечит получение информации о финансовых услугах и продуктах из централизованного источника. Таким образом, планируется упростить доступ населения к услугам, предлагаемым банками.

Банки, подключенные к системе, обеспечивают регулярное обновление информации о кредитах, депозитах, филиалах, отделах, а также о своих условиях и тарифах.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦБ Узбекистана о развитии цифровой экономики (Эксклюзив)
Финансы 17 июня 15:46
Центробанк Бразилии объявил о планах валютной интервенции
Другие страны 18 мая 07:12
Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на $206 млн
Финансы 26 февраля 22:27
Минфин и ЦБ Узбекистана разместят ценные бумаги на сумму свыше $7 млн
Финансы 14 февраля 16:01
Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума с июля 2018 года
Китай 28 января 08:55
Глава НБК: Китай будет корректировать монетарную политику с учетом изменений ситуации в экономике
Финансы 6 декабря 2018 17:12
Лента новостей
Азербайджан в мае увеличил ненефтяной экспорт на 12 процентов
Экономика 18:52
За 5 месяцев Азербайджан заработал на спутниках более 16 млн долларов
ИКТ 18:52
В Азербайджане увеличилось число Президентской премии для молодежи
Политика 18:48
МИД Азербайджана: Сторона, заинтересованная в мирном решении конфликта, не должна искать повода избегать переговоров
Политика 18:16
Состояние жителя Газаха, освобожденного из армянского плена, стабильное
Общество 18:16
Узбекистан и Афганистан подпишут долгосрочный контракт на поставку электроэнергии
Энергетика 18:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Билясуваре
Политика 17:52
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение условий для членов Союза писателей
Политика 17:49
Ирландский премьер считает невозможным пересмотр проекта соглашения по Brexit
Европа 17:42