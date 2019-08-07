Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

7 августа 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) шестого августа составил 32,2 миллиона манатов, сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 25,3 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 99,5158 маната до 101,4657 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 89,7 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании.

Объем операций РЕПО составил 6,8 миллиона манатов.

Официальный курс на 7 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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