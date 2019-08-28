В Азербайджане объем процентных выплат по ипотечным облигациям составит 3%

28 августа 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно проспекту эмиссии облигаций AZ2031008686, AZ2032008685, AZ2033008684 ISIN, эмитированных Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, в день выплаты процентов по облигациям, наряду с процентами, предусматривается также выплата определенной части номинальной остаточной стоимости облигаций, равной части основных долговых платежей по активам, включенным в ипотечное покрытие.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, 23 августа 2019 года, в связи с тем, что эмитентом осуществлен очередной процентный платеж по облигациям AZ20310086, AZ2032008685, AZ2033008684 ISIN, сумма остатка указанных облигаций по номиналу составляет 938,70 маната.

Процентный доход три процента за очередной период выплаты процентов будет рассчитан с учетом этой суммы. При такой же цене должна быть базовая цена облигаций AZ2031008686, AZ2032008685, AZ2033008684 ISIN на Бакинской фондовой бирже.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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