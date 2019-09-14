Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 сентября 1,7 9 сентября 1,7 3 сентября 1,7 10 сентября 1,7 4 сентября 1,7 11 сентября 1,7 5 сентября 1,7 12 сентября 1,7 6 сентября 1,7 13 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0138 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8629 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 2 сентября 1,8680 9 сентября 1,8680 3 сентября 1,8597 10 сентября 1,8774 4 сентября 1,8657 11 сентября 1,8788 5 сентября 1,8747 12 сентября 1,8724 6 сентября 1,8764 13 сентября 1,8818 Средний курс за неделю 1,8689 Средний курс за неделю 1,8629

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 2 сентября 0,0254 9 сентября 0,0259 3 сентября 0,0255 10 сентября 0,0259 4 сентября 0,0254 11 сентября 0,0260 5 сентября 0,0257 12 сентября 0,0260 6 сентября 0,0257 13 сентября 0,0263 Средний курс за неделю 0,0255 Средний курс за неделю 0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,2430 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 2 сентября 0,2912 9 сентября 0,2974 3 сентября 0,2925 10 сентября 0,2954 4 сентября 0,2966 11 сентября 0,2947 5 сентября 0,3002 12 сентября 0,2954 6 сентября 0,2985 13 сентября 0,3006 Средний курс за неделю 0,2958 Средний курс за неделю 1,2430

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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