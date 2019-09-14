Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

14 сентября 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

2 сентября

1,7

9 сентября

1,7

3 сентября

1,7

10 сентября

1,7

4 сентября

1,7

11 сентября

1,7

5 сентября

1,7

12 сентября

1,7

6 сентября

1,7

13 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0138 маната (0,7 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8629 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

2 сентября

1,8680

9 сентября

1,8680

3 сентября

1,8597

10 сентября

1,8774

4 сентября

1,8657

11 сентября

1,8788

5 сентября

1,8747

12 сентября

1,8724

6 сентября

1,8764

13 сентября

1,8818

Средний курс за неделю

1,8689

Средний курс за неделю

1,8629

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

2 сентября

0,0254

9 сентября

0,0259

3 сентября

0,0255

10 сентября

0,0259

4 сентября

0,0254

11 сентября

0,0260

5 сентября

0,0257

12 сентября

0,0260

6 сентября

0,0257

13 сентября

0,0263

Средний курс за неделю

0,0255

Средний курс за неделю

0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0032 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,2430 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

2 сентября

0,2912

9 сентября

0,2974

3 сентября

0,2925

10 сентября

0,2954

4 сентября

0,2966

11 сентября

0,2947

5 сентября

0,3002

12 сентября

0,2954

6 сентября

0,2985

13 сентября

0,3006

Средний курс за неделю

0,2958

Средний курс за неделю

1,2430

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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