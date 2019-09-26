Айнур Махмудова: Rabitabank – банк для клиентов (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - О грядущих продуктах, скидочных кампаниях и работе с клиентами, рассказала в интервью Trend Начальник отдела обслуживания физических лиц при департаменте клиентского обслуживания RabitaBank Айнур Махмудова:

- Какие клиентские услуги выделяют Rabitabank перед другими банками Азербайджана?

- Хотела бы начать с такого важного фактора, как стабильность: Rabitabank основан в 1993 году и за 26 лет деятельности на рынке ни разу ее не потерял, и до сих пор остается одним из самых стабильных банков страны. Все помнят время, когда в течении одного года случились две девальвации. Но, несмотря на кризис в банковской системе, Rabitabank не потерял своих клиентов и остался «на плаву».

В контексте клиентских услуг нас от других банков отличает высокое качество сервиса, а также гибкость и оперативность в вопросах обслуживания клиентов и урегулирования разного рода проблем.

Наши услуги легки и доступны. Недавно мы запустили обновленные версии интернет-банкинга и мобильной аппликации, в которых клиенты с любого гаджета могут совершать большую часть операций. Также для физических лиц есть единственный среди банков Азербайджана интернет-бот в мессенджерах Telegram и Faсebook Messenger. Добавив его в контакты, можно, не обращаясь в банк, совершать абсолютно разные операции по счетам, например, перевести деньги другу в один клик, заказать карточку или взять кредит.

Еще Rabitabank отличает индивидуальный подход к юридическим лицам – клиентам банка при конвертации и денежных переводах. Клиент всегда может попросить об уступке, которая обязательно будет рассмотрена банком.

Помимо этого, у нас очень выгодные условия по зарплатным проектам. Главной чертой банка является то, что при обналичивании средств с зарплатной карты в любых банкоматов Rabitabank, комиссия составляет ноль процентов.

Rabitabank отличается выгодными условиями кредита с невысокой ставкой и быстрым оформлением. В частности, для потребительского кредита достаточно иметь при себе удостоверение личности.

- То есть кредит в вашем банке достаточно легко получить ?

- Кредит можно взять онлайн, через вышеупомянутый бот или мобильное приложение, а также через сайт банка. По прошествии короткого промежутка времени с клиентом обязательно свяжутся и назовут дату, когда можно будет подойти в банк и забрать средства. Вся документация ведется очень оперативно. Кредиты на небольшие суммы можно и вовсе получить в течение 40 минут. Это обуславливается также и улучшенными системными возможностями автоматизации, когда оператору остается лишь заполнить поля.

- Какие проекты планируются в Rabitabank до конца года?

- Одним из самых важных проектов на данный момент является рестайлинг нашего банка. В скором времени Rabitabank предстанет перед клиентами в новом имидже. В частности, это касается оптимизации сервиса, коммуникации, продуктовой линейки. В списке крупных проектов также значится эмиссия новых карт Kartmane на базе платежных систем VISA и MasterCard (VISA Infinity, VISA Reward, MasterCard World и World MasterCard Black Edition).

- В текущем году исполняется 10 лет Kartmane, который стал узнаваемым и популярным среди клиентов. Насколько себя оправдал этот проект?

- Kartmane – бренд Rabitabank, сочетающий в себе функции платежной карты и депозитного вклада. Продукт себя полностью оправдал. Если посмотреть статистику продаж этой карточки, то она стремительно возрастает. Ожидается, что при запуске нового проекта рост продаж значительно увеличится.

- Какие из насущных жалоб клиентов Rabitabank успешно удовлетворил?

- После жалоб клиентов на нарушения очередей и внеочередные обслуживания, во всех пунктах были установлены аппараты электронной очереди. Сами очереди также сократились, благодаря улучшенному ПО и переходу на полную автоматизацию клиентских операций. Для удобства клиентов, каждому из них после обслуживания предоставляется информация о преимуществах интернет-банкинга и мобильных приложений. Операторы оснащены мобильными телефонами, чтобы быстро отреагировать на жалобу клиента, а также для индивидуального подхода к ним. Также по просьбе клиентов мы открыли 24-часовой филиал на проспекте Бюль-Бюля, где до десяти часов вечера можно даже получить кредит.

- Каковы требования к операторам, как к кадрам, напрямую контактирующим с клиентами?

- Клиентоориентированность и профессиональное отношение к делу. Оператор должен в совершенстве знать продукты, которые предоставляет банк, чтобы в любую минуту суметь предоставить клиенту информацию, и в принципе быть не только оператором, но и советчиком.

- Насколько увеличилась клиентская база за последнее время?

- С начала 2018 года по сентябрь текущего клиентская база банка увеличилась на 70 тысяч человек, а общее количество наших клиентов составляет 295 тысяч человек. То есть, за полтора года рост клиентской базы Rabitabank составил около 30 процентов.

- Как иностранные клиенты оценивают ваши услуги и размещают ли они депозиты в вашем банке?

- Положительно. И среди них не только держатели карт или зарплатные клиенты, но также и вкладчики, на протяжении многих лет доверяющие свои средства банку и продлевающие их из года в год.

- Насколько часто банк объявляет скидочные и другие кампании и на чем акцентирует внимание?

- Появление новых клиентов – предмет интереса для любого банка. Практически каждый сезон у нас сопровождается скидочными акциями, на их предварительную подготовку уходит немало времени, проводится тщательный обзор рынка. До сих пор все кампании банка были успешными и прибыльными. Мы придерживаемся креативности в рекламе, и стремимся предлагать выгодные условия для клиентов. Например, на данный момент у нас продолжается скидочная акция на потребительские кредиты по 18 процентов. Одним из ее преимуществ является ещё то, что, делая заявку онлайн, клиент освобождается от оплаты комиссии за получение кредита. Грядет Новый Год и, скорее всего, банк снова обрадует своих клиентов выгодными акциями.

- Спасибо Вам большое за интервью!

- Вам спасибо! Взаимно.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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