В Технологическую академию Межбанка подано около 7 тыс. заявок

БАКУ /Trend/ - На поступление в Технологическую академию(IBA Tech), созданную Международным банком Азербайджана (МБА), заявки подало около 7000 кандидатов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МБА, наивысший балл на этапе предварительного тестирования набрали и перешли к следующему этапу процесса отбора более 30 процентов кандидатов.

Средний возраст кандидатов Технологической академии МБА составляет 24 года, 21 процент претендентов на обучение в академии - женщины. Также большинство кандидатов - студенты и выпускники университетов, которые изучают технические специальности в различных университетах Азербайджана.

Отметим, что регистрация на поступление в Технологическую академию все еще продолжается. Последний срок подачи заявок - 30 сентября. Лица в возрасте от 18 лет, желающие стать программистами, могут зарегистрироваться онлайн на веб-сайте Академии.

Напомним, что в рамках информирования студентов о деятельности академии IBA Tech состоялись встречи в Азербайджанском государственном экономическом университете, Бакинском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова и Университете ADA, а также Бакинском инженерном университете. Представители израильско-украинской компании «DAN.IT», которая будет оказывать методологическую поддержку в деятельности Международного банка Азербайджана и Академии, представили подробную информацию о правилах приема и организации будущих тренингов. Аналогичные встречи МБА планирует провести в группах SABAH министерства образования Азербайджана.

Международный банк Азербайджана создал такую ​​академию в рамках проекта корпоративной социальной ответственности, с целью подготовки профессиональных ИТ-специалистов с учетом потребностей страны на рынке труда. В рамках этого социального проекта, впервые реализованного в бизнес-среде нашей страны, обучение в академии будет бесплатным.

Для участия в первых интенсивных программах bootcamp, организованных в Академии IBA Tech, будут отобраны 100 студентов по двум направлениям.

После подачи онлайн-заявки отбор производится в четыре этапа: регистрация, техническое тестирование, логическое тестирование и личное собеседование. Тренинг пройдет в Баку десятого октября и продлится 2,5 месяца по каждому направлению. Академия IBA Tech будет работать в современном бизнес-центре, расположенном по адресу: Баку, проспект Нефтчиляр, 29. Обучение будет проводиться опытными международными специалистами на основе популярной израильской методологии TELEM. Обучение в академии обеспечит студентам профессиональные знания, а также преимущества для их личностного развития и возможность презентовать себя и свои проекты.

Прием в новые социальные программы IBA Tech Academy также будет объявлен в ближайшее время.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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