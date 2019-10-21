Золото в Азербайджане подешевело

21 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 21 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 3,2385 маната, до 2532,4730 маната, унция серебра подорожала на 0,0606 маната, до 29,8558 маната, унция платины подорожала на 11,7555 маната, до 1518,5675 маната, унция палладия подорожала на 13,0305 маната, до 3009,6715 маната.

Название

21.10.2019

18.10.2019

Золото

XAU

2532,4730

2535,7115

Серебро

XAG

29,8558

29,7952

Платина

XPT

1518,5675

1506,8120

Палладий

XPD

3009,6715

2996,6410

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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