Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 21 октября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 3,2385 маната, до 2532,4730 маната, унция серебра подорожала на 0,0606 маната, до 29,8558 маната, унция платины подорожала на 11,7555 маната, до 1518,5675 маната, унция палладия подорожала на 13,0305 маната, до 3009,6715 маната.

Название 21.10.2019 18.10.2019 Золото XAU 2532,4730 2535,7115 Серебро XAG 29,8558 29,7952 Платина XPT 1518,5675 1506,8120 Палладий XPD 3009,6715 2996,6410

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 21 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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